غزة.. ماذا بعد؟ محللون: نتنياهو يسعى لدفع حماس لرفض الصفقة عبر التصعيد

تناولت حلقة 13-7-2024 من برنامج “غزة.. ماذا بعد؟” الغموض الذي يلف مواقف وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في الوقت الذي تتصاعد فيه مجازر الجيش الإسرائيلي بحق المدنيين.

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