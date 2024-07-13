محللون يستعرضون معوقات التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي

تناولت حلقة 12-7-2024 من برنامج “غزة.. ماذا بعد؟” المعوقات التي تحول دون المسار التفاوضي والتقدم إذا كانت الولايات المتحدة متفائلة بنجاحه ورئيس الوزراء الإسرائيلي يؤكد أنه ملتزم بالصفقة.

وفيما شدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على أنه يصر على بقاء إسرائيل في محور فيلادلفيا، أكدت هيئة البث الإسرائيلية أنّ إسرائيل بحثت إمكانية الانسحاب من محور فيلادلفيا خلافا لما ذكره مكتب نتنياهو.

واستضافت الحلقة كل من: الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي، والكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني أحمد الحيلة، إضافة إلى الباحث في الشؤون الدولية والسياسية ستيفن هايز.