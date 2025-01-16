كيف يواجه الأميركيون تبعات حرب غزة وحرائق كاليفورنيا؟

يقف العالم أمام مشهدين متزامنين للدمار: دخان القصف المتواصل في غزة، ونيران تلتهم مساحات شاسعة في كاليفورنيا، وكلاهما يخلف آلاف المشردين، في صورة تعكس ضعف الإنسان أمام عنف الطبيعة والبشر.

واستعرض برنامج "من واشنطن" -في حلقته بتاريخ (2025/1/16)- التداخل المعقد بين القضايا المحلية والدولية، التي تشغل الساحة الأميركية حاليا، مع التركيز على ملفين رئيسيين وهما: الحرب في قطاع غزة وحرائق كاليفورنيا.

وفي مستهل الحلقة، سلط مقدم البرنامج عبد الرحيم فقراء الضوء على الاهتمام المتزايد لدى الشعب الأميركي بملف الحرب الإسرائيلية على غزة، خاصة مع التطورات الأخيرة المتعلقة بالتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأشار فقراء إلى أن هذا الملف يتزامن مع أزمة محلية متمثلة في حرائق كاليفورنيا وما خلفته من دمار مادي هائل.

وتطرقت الحلقة إلى حديث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن "تعاون غير مسبوق بين إدارتي الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس المنتخب دونالد ترامب في ملف غزة".

وأشاد بلينكن بدور ستيفن ويتكوف مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، واصفا إياه بالشريك الرائع في هذا العمل، مع قرب تنصيب ترامب رسميا.

وفي سياق متصل، أثار البرنامج تساؤلات جوهرية حول توقيت قبول اتفاق غزة الحالي، خاصة أنه يستند إلى الصفقة التي قدمتها إدارة بايدن في مايو/أيار الماضي.

نظرة الغزيين

وطرح البرنامج فرضيات متعددة حول أسباب رفض الاتفاق سابقا وقبوله الآن، بما في ذلك دور إدارة بايدن وتأثير تهديدات ترامب.

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وفي مداخلة من غزة، أوضح مراسل الجزيرة محمد قريقع أن نظرة الغزيين للإدارتين الأميركيتين تكاد تكون واحدة، مع ميل إيجابي تجاه ترامب باعتباره عاملا ضاغطا في تسريع صفقة وقف الحرب وتبادل الأسرى.

وأشار قريقع إلى أن سكان غزة كان من المفترض أن يحتفلوا بانتهاء الحرب قبل أشهر، لولا استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وفي تحليل للموقف الداخلي الأميركي، أظهر البرنامج انقساما في الرأي العام الأميركي حول التعامل مع الأزمة، إذ يرى البعض أن إدارة بايدن لم تكن جادة في مساعيها لوقف إطلاق النار، في حين رأى آخرون أن تهديدات ترامب بـ"فتح أبواب الجحيم" كان لها تأثير في تسريع المفاوضات.

واستضاف البرنامج شخصيات سياسية للنقاش بشأن دور إدارتي بايدن وترامب في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، بينهم سامح الهادي عضو اللجنة التنفيذية للحزب الديمقراطي من ولاية نيوجيرسي، وغابرييل صوما عضو المجلس الاستشاري للرئيس المنتخب ترامب.

وأبرزت الحلقة تساؤلا محوريا بشأن مدى استمرارية اهتمام الرأي العام الأميركي بملف غزة، خاصة مع تزامنه مع قضايا محلية ملحة مثل حرائق كاليفورنيا، مشيرة في الوقت ذاته إلى محورية الملف الفلسطيني الإسرائيلي في السياسة الخارجية الأميركية.