غزة تتصدر أجندة اجتماعات "الأمم المتحدة" وسط دعوات لإصلاح مجلس الأمن

وسط أجواء متوترة تسيطر عليها أزمة غزة، انعقدت الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وتأتي هذه الدورة وسط تساؤلات متزايدة حول فشل مجلس الأمن حتى الآن في فرض وقف لإطلاق النار في غزة.

وفي تغطية خاصة، يقدم برنامج "من واشنطن" على منصة الجزيرة 360 حلقة هذا الأسبوع التي يمكن متابعتها على هذا الرابط من قلب الحدث في نيويورك، مسلطا الضوء على أبرز القضايا المطروحة على طاولة النقاش الدولي.

ويبدو أن ملف غزة يهيمن على أجندة الاجتماعات، حيث تتجه الأنظار إلى مناقشة الأسباب وراء عجز مجلس الأمن عن اتخاذ قرار حاسم لوقف إطلاق النار في القطاع المحاصر، هذا الفشل يعيد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة إصلاح مجلس الأمن، وخاصة فيما يتعلق بتوسيع تمثيل القارات، مع مطالبات متزايدة بتخصيص مقعد دائم للقارة الأفريقية التي يتجاوز عدد سكانها المليار نسمة.

وفي هذا السياق، يعرض البرنامج مقابلة حصرية مع وزيرة خارجية السنغال ياسين فال، التي تؤكد دعم بلادها لموقف جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، وتجدر الإشارة إلى أن جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى ضد إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

كما سيستضيف البرنامج وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في مقابلة تتناول موقف المملكة المتحدة من الأزمة في غزة والجهود الدبلوماسية المبذولة لحلها.

وفي تطور لافت، يسلط البرنامج الضوء على قرار إسرائيل منع تغطية قناة الجزيرة على أراضيها، وإغلاق مكتبها في رام الله، هذا القرار، الذي أثار موجة من الانتقادات الدولية، يطرح تساؤلات جدية حول حرية الصحافة وحق الجمهور في الحصول على المعلومات في مناطق النزاع.