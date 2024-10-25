الناطق باسم البنتاغون لبرنامج "من واشنطن": نعمل باجتهاد لوقف النار في غزة

قال الجنرال بات رايدر، الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) -في مقابلة مع برنامج “من واشنطن”- إن بلاده “تعمل باجتهاد” مع الإسرائيليين ومع القادة الآخرين في المنطقة لوقف إطلاق النار في غزة.

وأعرب عن اعتقاده بأن التوصل إلى حل دبلوماسي بشكل أسرع يخدم جميع الأطراف، ودعا الجميع إلى العمل على تحقيق ذلك.

وقال رايدر "في نهاية المطاف، ما نريد أن نراه هو وقف الأعمال العدائية، ونريد أن يتم إطلاق سراح الرهائن فورا"، في إشارة منه إلى المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأضاف أن بلاده تريد "تهيئة الظروف للأمن والاستقرار في غزة، والبدء في العودة إلى الحياة الطبيعية، والأهم إدخال المساعدات الإنسانية".

وفي تعلقيه على سؤال بشأن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على إيران، شدد المسؤول العسكري الأميركي على أن بلاده " تريد وقف إطلاق النار بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، وتريد أن ترى إطلاق سراح الرهائن".

وقال إن الوسائل الدبلوماسية هي أفضل طريقة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

ومن جهة أخرى، أكد الناطق باسم البنتاغون أن بلاده لا تشارك إسرائيل على الأرض في قتال حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو حزب الله اللبناني، وما تفعله هو "دعم الدفاع عن إسرائيل" ضد الهجمات التي شنتها إيران على إسرائيل.

وتابع أن الولايات المتحدة كانت "ملتزمة بدعم الدفاع عن إسرائيل" منذ هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأنها قامت بنشر قوات في المنطقة لحماية الأميركيين الموجودين هناك، وحماية قواتها ودعم الدفاع عن إسرائيل، بالإضافة إلى "ردع العدوان المحتمل من دول أو أطراف غير دولية مثل إيران".

وفي رده على سؤال بشأن الدعم الأميركي لإسرائيل، والذي ساهم في عدم تقهقر الجيش الإسرائيلي، قال الناطق باسم البنتاغون "إذا تخلت الولايات المتحدة عن هذا الشريك أو أي شريك حول العالم، فإن ذلك من شأنه أن يبعث برسالة ويشجع دولا مثل إيران، التي تتطلع إلى زعزعة الاستقرار وإثارة التوترات".

وأوضح أن الوجود الأميركي "منع بالفعل نشوب صراع إقليمي أوسع نطاقا، وسوف نستمر في التركيز على التأكد من عدم حدوث ذلك".

وأكد أن لدى الولايات المتحدة علاقة أمنية طويلة الأمد مع إسرائيل، وأن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن والرئيس جو بايدن وآخرين يقولون "إن التزامنا بالدفاع عن إسرائيل صارم ولن يتغير هذا في المستقبل مهما طال أمد الصراع".