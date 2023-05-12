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من واشنطن من واشنطن- الموقف الأميركي من التصعيد الإسرائيلي و"يوم النكبة" بمجلس الشيوخ

سلطت حلقة (2023/5/12) من برنامج “من واشنطن” الضوء على معايير الإدارة الأميركية في تحديد معنى الاستقرار في الشرق الأوسط، ومواقفها من الاغتيالات والاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة..

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