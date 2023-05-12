من واشنطن- الموقف الأميركي من التصعيد الإسرائيلي و"يوم النكبة" بمجلس الشيوخ
سلطت حلقة (2023/5/12) من برنامج “من واشنطن” الضوء على معايير الإدارة الأميركية في تحديد معنى الاستقرار في الشرق الأوسط، ومواقفها من الاغتيالات والاقتحامات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة..
وتناولت الحلقة كذلك فعالية خاصة بـ"يوم النكبة" نظمتها النائبة الديمقراطية ذات الأصول الفلسطينية رشيدة طليب في إحدى قاعات مجلس الشيوخ الأميركي، وذلك بعد رفض رئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي إقامتها في مقر المجلس.
تقديم: عبد الرحيم فقراء
12/5/2023