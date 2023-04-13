من واشنطن من واشنطن – هل يعود دونالد ترامب للمشهد السياسي الأميركي؟

قال الكاتب المختص بالشأن الأميركي برايان كراولي -في حديثه لبرنامج “من واشنطن” (2023/4/13) – إن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يبدو أنه سيعود للمشهد السياسي الأميركي من جديد.