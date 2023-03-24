من برنامج: من واشنطن من واشنطن – بعد التهم الموجهة إليه.. ماذا ينتظر ترامب في أميركا؟

فجأة أصبح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يغرق وسط جدل قضائي حاد، إذ يطالب معارضوه بمحاكمته بعدة تهم. وتابع برنامج “من واشنطن” (2023/3/23) حيثيات هذه القضية.