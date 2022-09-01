مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية.. هل يهتم الناخب الأميركي بالقضايا الخارجية؟

اتفق ضيفا حلقة برنامج “من واشنطن” على أن نتيجة الانتخابات النصفية للكونغرس ستحسم بناء على قضايا داخلية تهم الناخب الأميركي، وأكدا عدم وجود خلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين في القضايا الخارجية.

ولا يرى مدير دائرة البحوث في المركز العربي بواشنطن عماد حرب أن هناك اختلافا بين سياسة الرئيسين السابق دونالد ترامب والحالي جو بايدن، لأن المبدأ التقليدي هو خدمة مصالح الأميركيين، لكن هناك اختلاف بينهما في طرح الأمور وليس في صلب السياسة الخارجية.

وأشار إلى أن الرئيس الديمقراطي أبقى على موقف سلفه بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والعلاقات العربية الأميركية بشكل عام.

وبينما يميل ترامب إلى الطرح الفاشي لخدمة المصلحة الأميركية يرى بايدن أن للولايات المتحدة دورا أساسيا ومهما في السياسة والاقتصاد العالمي، ويعتمد على التعاون بدل مجابهة الدول الأخرى.

وقال حرب إن الجمهوريين يدفعون باتجاه أن تستمر إدارة بايدن في نفس سياسة سلفه بشأن القضية الفلسطينية بإعطاء إسرائيل كل شيء، ولكن الجمهور الديمقراطي الشاب بدأ يغير نظرته بالنسبة لهذه القضية، مؤكدا أن الناخب الأميركي الواعي سياسيا يهتم بقضايا بلاده الداخلية، لكنه يهتم أيضا بقضاياها حول العالم.

وحول القضايا التي ستثير النقاش بين الجمهوريين والديمقراطيين قبل الانتخابات النصفية للكونغرس رأى ضيف حلقة (2022/9/1) من برنامج "من واشنطن" أنها ستتركز حول القضايا الداخلية مثل الإجهاض وتقليص قدرة الناس على الانتخاب والتي يسعى إليها الجمهوريون، وغيرها من المواضيع.

سياسة بايدن وإسرائيل

ويشاطر نك رحال العضو الديمقراطي السابق عن ولاية غرب فرجينيا موقف عماد حرب بأن الأميركيين يهتمون بقضاياهم المحلية أكثر من اهتمامهم بالقضايا الخارجية، وأن الانتخابات النصفية ستحسم على هذا الأساس، مشيرا إلى أن موضوع الإجهاض سيكون أساس المنافسة بين الديمقراطيين والجمهوريين.

من جهة أخرى، وصف رحال مقاربة بايدن في القضايا الخارجية بأنها أرق وأنعم مقارنة بمقاربة ترامب، لكنها بحاجة لأن تكون أكثر شدة، خاصة في التعامل مع إسرائيل وما تقوم به في قطاع غزة والضفة الغربية، وأعرب عن أمله أن يكون هناك المزيد من التغيير في سياسة إدارة بايدن.

وبالنسبة لملف اليمن، لا يرى وجود خلاف بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وأعرب عن أمله أن تتمكن هذه الإدارة من التعامل بشكل أفضل مع دول الخليج، وأن تتمكن من إيقاف من سماهم وكلاء إيران في المنطقة والذين قال إنهم يسببون مشاكل كبيرة.

وعلى هامش حفل أقامه المجلس الوطني للعلاقات الأميركية العربية، تحدث سفير دولة الكويت في الولايات المتحدة جاسم البديوي لبرنامج "من واشنطن" عن أهمية العلاقات الكويتية الأميركية، ووصفها بالممتازة وأنها تسير على خطى ثابتة من خلال الحوار الإستراتيجي بين البلدين.

وأشار البديوي إلى مسارين لهذه العلاقات: مسار اقتصادي وسياسي وتعليمي وثقافي، ومسار متعدد الأطراف تشترك فيه الكويت مع أشقائها في مجلس التعاون الخليجي، حيث يتم تبادل الآراء والتشاور من أجل مواجهة التحديات التي يشهدها العالم، خاصة تداعيات أزمة كورونا.