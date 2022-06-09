قتل الصحفيين وباء عالمي.. ما تطورات ملف مقتل شيرين أبو عاقلة في أميركا؟

تابعت حلقة (2022/6/9) من برنامج “من واشنطن” ذكرى مرور شهر على مقتل مراسلة الجزيرة في فلسطين شيرين أبو عاقلة، وتابعت أهم تطورات هذا الملف في الولايات المتحدة خلال الأيام القليلة الماضية.

وبهذا الصدد، عبرت مندوبة أيرلندا في مجلس الأمن الدولي جيرالدين بيرن ناسون عن غضبها لمقتل شيرين بتلك الطريقة الشنعاء، داعية إلى إدانة هذه الجريمة وضرورة وجود دعوات لإجراء تحقيق شفاف في تفاصيل مقتلها.

كما أدانت العنف الذي أظهرته قوات الشرطة الإسرائيلية خلال جنازتها، وأشارت إلى عقد اجتماع غير رسمي في مجلس الأمن لإيجاد آليات عملية لحماية الصحفيين لأنهم يلعبون دورا مهما في الدفاع عن حقوق الإنسان وجمع المعلومات ونشرها للجمهور، ولذلك حمايتهم تعد من ضمن أهم الأولويات، على حد تأكيدها.

أما في الوسط الإعلامي الأميركي، أوضح منسق شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شريف منصور أن هناك تباينا في ردود الفعل الأميركية، فالعديد من وكالات الأنباء الدولية والأميركية انتظرت للتحقيق في مزاعم الحكومة الإسرائيلية أكثر من اللازم، فيما أجرى بعضها أعمالا مهمة في توثيق تفاصيل القضية وإبراز دلائل تدحض مزاعم الحكومة والجيش الإسرائيلي.

من جهته، شكك الكاتب والصحفي سعيد عريقات في تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن مطالبته بتحقيق مستقل في مقتل شيرين، معتبرا أن أميركا تدرك تماما أن إسرائيل لن تقوم بأي تحقيق في القضية.

وذهب إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي توثق بالصوت والصورة ما يقوم به جنودها، ولذلك يتوفر لديها كل الأدلة ولا حاجة للتحقيق في القضية، معتبرا أن اغتيال شيرين سلط الضوء على معاناة الفلسطينيين، وأن كل من يحاول نقل واقعهم يتعرض للقتل أيضا.