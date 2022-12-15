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من برنامج: من واشنطن من واشنطن ـ أهداف إدارة بايدن من استضافة القمة الأميركية الأفريقية الثانية

ناقشت حلقة برنامج “من واشنطن” القمة الأميركية الأفريقية الثانية وحجم التحديات التي تواجه إدارة جو بايدن في إقناع القادة الأفارقة بقلقها من تزايد النفوذ الروسي والصيني في القارة الأفريقية.

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