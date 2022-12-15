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من واشنطن ـ أهداف إدارة بايدن من استضافة القمة الأميركية الأفريقية الثانية
ناقشت حلقة برنامج “من واشنطن” القمة الأميركية الأفريقية الثانية وحجم التحديات التي تواجه إدارة جو بايدن في إقناع القادة الأفارقة بقلقها من تزايد النفوذ الروسي والصيني في القارة الأفريقية.
واستضافت الحلقة كلا من جاد ديفيرمونت، مسؤول شؤون أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي، والرئيس التنفيذي لموقع "أول أفريكا دوت كوم"، ريد كريمر، وإيزوبل كولمان نائبة مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والصحفي المختص في شؤون الأمم المتحدة، أحمد فتحي
تقديم: عبد الرحيم فقراء
تاريخ البث: 2022/12/15
15/12/2022