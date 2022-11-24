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من برنامج: من واشنطن من واشنطن- الخيارات الأميركية في التعامل مع إيران

ناقشت حلقة برنامج “من واشنطن” خيارات واشنطن في التعامل مع إيران بعد إعلانها البدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، ومآلات الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.

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