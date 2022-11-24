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من واشنطن- الخيارات الأميركية في التعامل مع إيران
ناقشت حلقة برنامج “من واشنطن” خيارات واشنطن في التعامل مع إيران بعد إعلانها البدء في تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، ومآلات الاتفاق النووي مع القوى الكبرى.
واستضافت الحلقة كلا من:
– سام ويربرغ، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية.
– كامران بخاري، من معهد نيولاينز للإستراتيجيات والسياسات.
– إياد عفالقة، المحلل السياسي وعضو اللجنة التنفيذية للحزب الديمقراطي في كاليفورنيا.
– باري بافيل، مدير السياسات في مجلس الأمن القومي الأميركي سابقا.تقديم: ناصر الحسيني
تاريخ البث: 2022/11/24
24/11/2022