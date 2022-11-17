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من برنامج: من واشنطن من واشنطن ـ حظوظ ترامب وبايدن في الانتخابات القادمة

سلّطت حلقة برنامج “من واشنطن” الضوء على المشهد السياسي الأميركي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وتساءلت على حظوظ الرئيس السابق دونالد ترامب في إعادة الترشح لانتخابات 2024 . فوز الجمهوريين

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