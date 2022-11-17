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من واشنطن ـ حظوظ ترامب وبايدن في الانتخابات القادمة
سلّطت حلقة برنامج “من واشنطن” الضوء على المشهد السياسي الأميركي بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، وتساءلت على حظوظ الرئيس السابق دونالد ترامب في إعادة الترشح لانتخابات 2024 . فوز الجمهوريين
وذلك على ضوء فوز الجمهوريين المحدود في مجلس النواب وخسارتهم في مجلس الشيوخ، وحظوظ الرئيس الحالي جو بايدن في الفوز بولاية جديدة.
تقديم: عبد الرحيم فقراء
تاريخ البث: 2022/11/17
الضيوف: إيمي ديسي مديرة اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي سابقا، وجيفري كاباسيرفس مدير الدراسات السياسية بمعهد نيسكانين في واشنطن.
17/11/2022