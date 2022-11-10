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من برنامج: من واشنطن من واشنطن- مستقبل ترامب والحزب الجمهوري بعد الانتخابات النصفية

سلطت حلقة برنامج “من واشنطن” الضوء على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، وتساءلت عن مستقبل الحزب الجمهوري ووضع الأقليات في الحزب في ضوء خيبة الأمل التي تلقاها الرئيس السابق دونالد ترامب.

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