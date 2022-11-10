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من واشنطن- مستقبل ترامب والحزب الجمهوري بعد الانتخابات النصفية
سلطت حلقة برنامج “من واشنطن” الضوء على انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي، وتساءلت عن مستقبل الحزب الجمهوري ووضع الأقليات في الحزب في ضوء خيبة الأمل التي تلقاها الرئيس السابق دونالد ترامب.
وعلى ضوء خيبة الأمل التي تلقاها الحزب الجمهوري أيضا في الانتخابات النصفية للكونغرس. تقديم: عبد الرحيم فقراء
تاريخ البث: 2022/11/10
الضيوف: عبد الناصر رشيد؛ عضو ديمقراطي منتخب في مجلس ولاية إلينوي. وبنين حمدان؛ مرشحة جمهورية للكونغرس عن ولاية نيويورك.
10/11/2022