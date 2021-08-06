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من برنامج: من واشنطن

مياه الخليج الساخنة.. حرب ناقلات أم سياسات؟

استبعد الصحفي والمحلل السياسي سعيد عريقات أن تهاجم إسرائيل إيران، مؤكدا أنه لو حدث فسيكون بضوء أميركي، وقال إن إدارة الرئيس جو بايدن تريد العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015. 
6/8/2021-|آخر تحديث: 7/8/202112:48 AM (مكة المكرمة)
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50:01
(الجزيرة)

معركة بين الديمقراطيين والجمهوريين.. هل الديمقراطية الأميركية في خطر؟

50:01
(الجزيرة)

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49:58
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