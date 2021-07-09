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من برنامج: من واشنطن

جلسة مجلس الأمن.. هل تستطيع حل أزمة سد النهضة؟ وما موقف واشنطن منها؟

تناولت حلقة (2021/7/9) من برنامج “من واشنطن” أزمة سد النهضة ومنعرجاتها المتشعبة التي تبدأ بإثيوبيا والسودان ومصر وتنتهي في أروقة مجلس الأمن والعاصمة واشنطن.
9/7/2021
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