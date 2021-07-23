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50:01
من برنامج:
من واشنطن
السفر إلى الفضاء.. هل هذا هو مستقبل السياحة في العالم؟
شهدت ولاية تكساس هذا الأسبوع أضخم حدث يتعلق بالفضاء، وذلك عبر جهود الأثرياء للاستثمار في السياحة الفضائية.
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23/7/2021
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