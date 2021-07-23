البث الحي
50:01

من برنامج: من واشنطن

السفر إلى الفضاء.. هل هذا هو مستقبل السياحة في العالم؟

شهدت ولاية تكساس هذا الأسبوع أضخم حدث يتعلق بالفضاء، وذلك عبر جهود الأثرياء للاستثمار في السياحة الفضائية.
23/7/2021
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معركة بين الديمقراطيين والجمهوريين.. هل الديمقراطية الأميركية في خطر؟

50:01
(الجزيرة)

جلسة مجلس الأمن.. هل تستطيع حل أزمة سد النهضة؟ وما موقف واشنطن منها؟

49:58
(الجزيرة)

إدارة بايدن وإيران.. دبلوماسية في فيينا وقصف بالعراق وسوريا

49:00
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بعد انتخاب رئيسي.. أسئلة الثابت والمتحول في العلاقات الأميركية الإيرانية

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