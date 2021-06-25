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من برنامج: من واشنطن

بعد انتخاب رئيسي.. أسئلة الثابت والمتحول في العلاقات الأميركية الإيرانية

“مفبركة إلى درجة كبيرة”.. بهذه العبارة وصف متحدث باسم الخارجية الأميركية الانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة التي أفضت إلى وصول إبراهيم رئيسي إلى سدة الرئاسة.
25/6/2021
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من واشنطن
(الجزيرة)

بعد رحيل نتنياهو.. كيف ستتعامل إدارة بايدن مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

50:18
(الجزيرة)

إلى أي مدى تغير الخطاب الإعلامي الأميركي تزامنا مع حرب غزة؟

49:30
(الجزيرة)

واشنطن وتل أبيب.. معادلة نتنياهو الصعبة أمام بايدن

49:49
(الجزيرة)

هل غيّرت حرب غزة أولويات إدارة بايدن الخارجية؟

49:58
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من واشنطن
(الجزيرة)

بعد رحيل نتنياهو.. كيف ستتعامل إدارة بايدن مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة؟

50:18
(الجزيرة)

إلى أي مدى تغير الخطاب الإعلامي الأميركي تزامنا مع حرب غزة؟

49:30
(الجزيرة)

واشنطن وتل أبيب.. معادلة نتنياهو الصعبة أمام بايدن

49:49
(الجزيرة)

هل غيّرت حرب غزة أولويات إدارة بايدن الخارجية؟

49:58
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