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من برنامج: من واشنطن بعد انتخاب رئيسي.. أسئلة الثابت والمتحول في العلاقات الأميركية الإيرانية

“مفبركة إلى درجة كبيرة”.. بهذه العبارة وصف متحدث باسم الخارجية الأميركية الانتخابات الرئاسية الإيرانية الأخيرة التي أفضت إلى وصول إبراهيم رئيسي إلى سدة الرئاسة.

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