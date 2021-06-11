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49:30
من برنامج:
من واشنطن
إلى أي مدى تغير الخطاب الإعلامي الأميركي تزامنا مع حرب غزة؟
ناقشت حلقة (2021/6/11) من برنامج “من واشنطن” تغطية وسائل الإعلام الأميركية للحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، والتغيرات التي شهدتها التغطية هذه المرة عن المرات السابقة.
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11/6/2021
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