49:30

من برنامج: من واشنطن إلى أي مدى تغير الخطاب الإعلامي الأميركي تزامنا مع حرب غزة؟

ناقشت حلقة (2021/6/11) من برنامج “من واشنطن” تغطية وسائل الإعلام الأميركية للحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، والتغيرات التي شهدتها التغطية هذه المرة عن المرات السابقة.

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