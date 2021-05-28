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من برنامج: من واشنطن هل غيّرت حرب غزة أولويات إدارة بايدن الخارجية؟

تناولت حلقة (2021/5/28) لبرنامج “من واشنطن” الحرب الأخيرة على غزة، متسائلة: إلى أي مدى غيرت من أولويات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالشرق الأوسط ومناطق أخرى حول العالم؟

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