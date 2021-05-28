البث الحي
49:58

من برنامج: من واشنطن

هل غيّرت حرب غزة أولويات إدارة بايدن الخارجية؟

تناولت حلقة (2021/5/28) لبرنامج “من واشنطن” الحرب الأخيرة على غزة، متسائلة: إلى أي مدى غيرت من أولويات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالشرق الأوسط ومناطق أخرى حول العالم؟
28/5/2021
المزيد من حلقات برنامج:
من واشنطن

100 يوم من حكم بايدن.. توماس فريدمان: الولايات المتحدة تتعافى من سكتة قلبية

49:50
(الجزيرة)

هل تساهم إدانة المتهم بقتل فلويد في إصلاح الشرطة الأميركية؟

50:01
(الجزيرة)

كيف تبدو آفاق الموقف الأميركي من لبنان؟

49:58
(الجزيرة)

لماذا تتغير مواقف واشنطن من الملف النووي الإيراني مع تغير الإدارات الأميركية؟

49:59
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
من واشنطن

100 يوم من حكم بايدن.. توماس فريدمان: الولايات المتحدة تتعافى من سكتة قلبية

49:50
(الجزيرة)

هل تساهم إدانة المتهم بقتل فلويد في إصلاح الشرطة الأميركية؟

50:01
(الجزيرة)

كيف تبدو آفاق الموقف الأميركي من لبنان؟

49:58
(الجزيرة)

لماذا تتغير مواقف واشنطن من الملف النووي الإيراني مع تغير الإدارات الأميركية؟

49:59
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

ما وراء الخبر- تحذيرات من انهيار الهدنة بين الفلسطينيين وإسرائيل.. ما الأسباب؟

(الجزيرة)

تحذيرات من انهيار الهدنة بين الفلسطينيين وإسرائيل.. ما الأسباب؟

(الجزيرة)

"أنا بطل وعندي أمل".. قصة طفل فقد عينيه إثر القصف الإسرائيلي على غزة تجوب منصات التواصل

(الجزيرة)

سيناريوهات تهويد القدس.. لماذا يتم تهجير الفلسطينيين؟ وما الذي تغير في حرب غزة الأخيرة؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

من هو المطلوب الأول لإسرائيل ولماذا يرعبها؟

(الجزيرة)

أعراض الفطر الأسود.. 18 علامة على الإصابة بالمرض

logo

لأن فنجان القهوة الصباحي الذي تعشقه قد يختفي قريبا.. للأبد

ممن تتكون؟ وكيف تعمل؟ تعرف على غرفة العمليات المشتركة للمقاومة في غزة

مؤتمر صحفي مشترك سابق للأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة (الجزيرة)