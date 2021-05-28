search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
49:58
من برنامج:
من واشنطن
هل غيّرت حرب غزة أولويات إدارة بايدن الخارجية؟
تناولت حلقة (2021/5/28) لبرنامج “من واشنطن” الحرب الأخيرة على غزة، متسائلة: إلى أي مدى غيرت من أولويات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بالشرق الأوسط ومناطق أخرى حول العالم؟
اقرأ المزيد
28/5/2021
facebook
twitter
whatsapp
المزيد من حلقات برنامج:
من واشنطن
100 يوم من حكم بايدن.. توماس فريدمان: الولايات المتحدة تتعافى من سكتة قلبية
play
49:50
هل تساهم إدانة المتهم بقتل فلويد في إصلاح الشرطة الأميركية؟
play
50:01
كيف تبدو آفاق الموقف الأميركي من لبنان؟
play
49:58
لماذا تتغير مواقف واشنطن من الملف النووي الإيراني مع تغير الإدارات الأميركية؟
play
49:59
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
من واشنطن
100 يوم من حكم بايدن.. توماس فريدمان: الولايات المتحدة تتعافى من سكتة قلبية
play
49:50
هل تساهم إدانة المتهم بقتل فلويد في إصلاح الشرطة الأميركية؟
play
50:01
كيف تبدو آفاق الموقف الأميركي من لبنان؟
play
49:58
لماذا تتغير مواقف واشنطن من الملف النووي الإيراني مع تغير الإدارات الأميركية؟
play
49:59
شاهد المزيد
المزيد من حوارية
ما وراء الخبر- تحذيرات من انهيار الهدنة بين الفلسطينيين وإسرائيل.. ما الأسباب؟
تحذيرات من انهيار الهدنة بين الفلسطينيين وإسرائيل.. ما الأسباب؟
"أنا بطل وعندي أمل".. قصة طفل فقد عينيه إثر القصف الإسرائيلي على غزة تجوب منصات التواصل
سيناريوهات تهويد القدس.. لماذا يتم تهجير الفلسطينيين؟ وما الذي تغير في حرب غزة الأخيرة؟
الأكثر قراءة
من هو المطلوب الأول لإسرائيل ولماذا يرعبها؟
أعراض الفطر الأسود.. 18 علامة على الإصابة بالمرض
لأن فنجان القهوة الصباحي الذي تعشقه قد يختفي قريبا.. للأبد
ممن تتكون؟ وكيف تعمل؟ تعرف على غرفة العمليات المشتركة للمقاومة في غزة