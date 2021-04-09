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من برنامج: من واشنطن لماذا تتغير مواقف واشنطن من الملف النووي الإيراني مع تغير الإدارات الأميركية؟

ناقشت حلقة (2021/4/9) من برنامج “من واشنطن” أسباب تغير مواقف واشنطن في الملف النووي الإيراني مع تغير الإدارات الأميركية منذ عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن.

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