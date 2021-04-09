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49:59
من برنامج:
من واشنطن
لماذا تتغير مواقف واشنطن من الملف النووي الإيراني مع تغير الإدارات الأميركية؟
ناقشت حلقة (2021/4/9) من برنامج “من واشنطن” أسباب تغير مواقف واشنطن في الملف النووي الإيراني مع تغير الإدارات الأميركية منذ عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن.
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9/4/2021
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