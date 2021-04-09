البث الحي
49:59

من برنامج: من واشنطن

لماذا تتغير مواقف واشنطن من الملف النووي الإيراني مع تغير الإدارات الأميركية؟

ناقشت حلقة (2021/4/9) من برنامج “من واشنطن” أسباب تغير مواقف واشنطن في الملف النووي الإيراني مع تغير الإدارات الأميركية منذ عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الابن.
9/4/2021
المزيد من حلقات برنامج:
من واشنطن
(الجزيرة)

الولايات المتحدة.. عين على الخارج وأخرى على الداخل

49:59
(الجزيرة)

أميركا وروسيا والصين.. الثلاثي الكبير بين المنافسة والتفاهم

50:00
(الجزيرة)

هل تنجح واشنطن في وقف الحرب باليمن؟

50:02

ملفات واشنطن وطهران في الشرق الأوسط

50:09
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
من واشنطن
(الجزيرة)

الولايات المتحدة.. عين على الخارج وأخرى على الداخل

49:59
(الجزيرة)

أميركا وروسيا والصين.. الثلاثي الكبير بين المنافسة والتفاهم

50:00
(الجزيرة)

هل تنجح واشنطن في وقف الحرب باليمن؟

50:02

ملفات واشنطن وطهران في الشرق الأوسط

50:09
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

ما وراء الخبر- الحشود العسكرية في البحر الأسود.. إلى أين؟

(الجزيرة)

الحشود العسكرية في البحر الأسود.. إلى أين؟

(الجزيرة)

لا تلمس حجابي.. وسم عالمي ضد قانون فرنسي يمنع الفتيات القاصرات من ارتداء الحجاب

(الجزيرة)

سيناريوهات- الانتخابات الفلسطينية.. هل تتجاوز الضغوط الإسرائيلية؟

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

تمنى لو رجع الزمن إلى الوراء.. رئيس المجلس الأوروبي: لا أنام جيدا منذ أزمة الكرسي في تركيا

الرئيس أردوغان (وسط) خلال استقباله شارل ميشال وأورسولا فون دير لاين (الأناضول)

سد النهضة.. مسؤول سوداني يحذر من حرب مياه وعرض إثيوبي للقاهرة والخرطوم بشأن التعبئة الثانية

وزير المياه والري الإثيوبي أشار إلى التقدم المحرز في بناء سد النهضة وقرب موسم الأمطار في بلاده (الجزيرة)

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفراولة يوميا؟

(غيتي)

بأي مقابل باعت روسيا العراق لأميركا قبل 18 عاما؟

صدام حسين (يمين) في موسكو في لقاء مع غورباتشوف (الفرنسية)