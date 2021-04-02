49:59

من برنامج: من واشنطن الولايات المتحدة.. عين على الخارج وأخرى على الداخل

ناقشت حلقة (2021/4/2) لبرنامج “من واشنطن” المحاولة التي جرت الجمعة لاقتحام حاجز أمني قرب الكونغرس، وسياسة العقوبات التي انتهجتها الولايات المتحدة كثيرا بدءا من كوبا والعراق وصولا إلى إيران.

اقرأ المزيد