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من برنامج: من واشنطن

الولايات المتحدة.. عين على الخارج وأخرى على الداخل

ناقشت حلقة (2021/4/2) لبرنامج “من واشنطن” المحاولة التي جرت الجمعة لاقتحام حاجز أمني قرب الكونغرس، وسياسة العقوبات التي انتهجتها الولايات المتحدة كثيرا بدءا من كوبا والعراق وصولا إلى إيران.
2/4/2021-|آخر تحديث: 2/4/202111:43 PM (مكة المكرمة)
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