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49:59
من برنامج:
من واشنطن
الولايات المتحدة.. عين على الخارج وأخرى على الداخل
ناقشت حلقة (2021/4/2) لبرنامج “من واشنطن” المحاولة التي جرت الجمعة لاقتحام حاجز أمني قرب الكونغرس، وسياسة العقوبات التي انتهجتها الولايات المتحدة كثيرا بدءا من كوبا والعراق وصولا إلى إيران.
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2/4/2021
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آخر تحديث: 2/4/2021
11:43 PM (مكة المكرمة)
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