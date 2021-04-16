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49:58

من برنامج: من واشنطن

كيف تبدو آفاق الموقف الأميركي من لبنان؟

ناقشت حلقة (2021/4/16) من برنامج “من واشنطن” سياسة إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه لبنان، وإذا كانت ستشهد تغيرا عما كانت عليه في عهد الإدارة السابقة.
16/4/2021
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