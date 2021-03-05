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من برنامج: من واشنطن ملفات واشنطن وطهران في الشرق الأوسط

سلطت حلقة (2021/3/5) من برنامج “من واشنطن” الضوء على ملامح سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن في الشرق الأوسط كما اتضحت خلال الأسابيع القليلة التي انقضت من رئاسته، خصوصا فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني.

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