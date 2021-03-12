البث الحي
50:02

من برنامج: من واشنطن

هل تنجح واشنطن في وقف الحرب باليمن؟

ناقشت حلقة (2021/3/12) لبرنامج “من واشنطن” أسباب الاهتمام البالغ الذي توليه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لملف الحرب في اليمن، بينما توجه انتقادات لإدارات سابقة بسبب تلكؤها في التعامل مع الأزمة هناك.
12/3/2021
المزيد من حلقات برنامج:
من واشنطن

ملفات واشنطن وطهران في الشرق الأوسط

50:09
(الجزيرة)

هل ينجح بايدن في التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين بشأن الاتفاق النووي؟

49:56
(الجزيرة)

بايدن في مواجهة التحديات الأفغانية

51:20
(الجزيرة)

من واشنطن- مخاطر عدم الاستقرار.. أميركا بين الجائحة والمحاكمة

49:58
شاهد المزيد
المزيد من حلقات برنامج:
من واشنطن

ملفات واشنطن وطهران في الشرق الأوسط

50:09
(الجزيرة)

هل ينجح بايدن في التوصل إلى اتفاق مع الإيرانيين بشأن الاتفاق النووي؟

49:56
(الجزيرة)

بايدن في مواجهة التحديات الأفغانية

51:20
(الجزيرة)

من واشنطن- مخاطر عدم الاستقرار.. أميركا بين الجائحة والمحاكمة

49:58
شاهد المزيد
المزيد من حوارية

عقد على الثورة.. رياض حجاب: الثورة السورية لم تنته والتغيير قادم

(الجزيرة)

ما وراء الخبر- المبعوث الأميركي لليمن يعلن خطته للتسوية.. كيف ستتعامل معها الأطراف؟

(الجزيرة)

رغم تصاعد القتال.. المبعوث الأميركي لليمن يعلن خطته للتسوية فكيف ستتعامل معها الأطراف؟

(الجزيرة)

"أبو تريكة مش إرهابي".. وسم يجتاح منصات التواصل دفاعا عن "أمير القلوب"

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

لجنة تحقيق عسكرية بحادثة مستشفى السلط.. الحكومة تتحمل المسؤولية وتعلن الطوارئ القصوى بمستشفيات الأردن

الأهالي احتشدوا أمام مبنى المستشفى في حين فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا في محيطه (الفرنسية)

استقالات وانتقادات تجتاح الإعلام البريطاني.. كيف لقن الأمير هاري وميغان الصحف الصفراء الشهيرة درسا لن تنساه؟

الأمير هاري وزوجته ميغان فجرا قنبلة بحديثها عن عنصرية داخل قصر باكنغهام وطالت آثارها الإعلام البريطاني (الأوروبية)

ماذا تعرف عن القمر؟ 14 سؤالا تختبر فيها معلوماتك عن القمر

بهاء القمر يخطف الأبصار ولولاه لما استمرت الحياة على الأرض تقريبا (الجزيرة)

8 تطبيقات يجب على مستخدمي هواتف أندرويد حذفها.. يمكنها الاستيلاء على حساباتك المصرفية

لا تصيب البرامج الضارة التطبيقات المصرفية فحسب ولكنها تتيح لجهات خارجية الوصول لهاتفك المحمول عن بعد (رويترز)