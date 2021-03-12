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من برنامج: من واشنطن هل تنجح واشنطن في وقف الحرب باليمن؟

ناقشت حلقة (2021/3/12) لبرنامج “من واشنطن” أسباب الاهتمام البالغ الذي توليه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لملف الحرب في اليمن، بينما توجه انتقادات لإدارات سابقة بسبب تلكؤها في التعامل مع الأزمة هناك.

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