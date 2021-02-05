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49:33
من برنامج:
من واشنطن
أميركا.. سجالات حول السياسة والإرهاب الداخلي
ناقشت حلقة (2021/2/5) من برنامج “من واشنطن” أوضاع الولايات المتحدة الأميركية بعد السادس من يناير/كانون الثاني عند اقتحام الكونغرس، حيث احتدمت السجالات حول ما سُمي بـ”الإرهاب الداخلي”.
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5/2/2021
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