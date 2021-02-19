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من برنامج: من واشنطن

بايدن في مواجهة التحديات الأفغانية

هل سيواصل الرئيس الأميركي جو بايدن سعي سلفه دونالد ترامب لسحب ما تبقى من القوات الأميركية في أفغانستان بحلول مايو/أيار المقبل، أم أن وتيرة العنف الحالية هناك ستفرض تجميد التفكير في سحب تلك القوات؟
19/2/2021
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49:58
(الجزيرة)

أميركا.. سجالات حول السياسة والإرهاب الداخلي

49:33
(الجزيرة)

كيف يبدو المشهد الانتخابي في أميركا قبل أيام من التصويت؟

50:04

ترامب أم بايدن؟.. هل ستتغير سياسة أميركا تجاه إسرائيل؟

49:34
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