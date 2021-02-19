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51:20
من برنامج:
من واشنطن
بايدن في مواجهة التحديات الأفغانية
هل سيواصل الرئيس الأميركي جو بايدن سعي سلفه دونالد ترامب لسحب ما تبقى من القوات الأميركية في أفغانستان بحلول مايو/أيار المقبل، أم أن وتيرة العنف الحالية هناك ستفرض تجميد التفكير في سحب تلك القوات؟
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19/2/2021
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