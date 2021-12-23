سلطت حلقة (2021/12/23) لبرنامج “من واشنطن” الضوء على انخراط العرب الأميركيين في النظام السياسي الأميركي، وأساليب عملهم في إطاره لتحقيق مصالحهم وأهدافهم.

كما ناقشت الحلقة مصير القضايا المرفوعة في الولايات المتحدة ضد اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، إذ توجه إليه اتهامات بارتكاب جرائم حرب، وتطالبه بتعويضات تقدر بأكثر من 80 مليون دولار.

واستضافت حلقة "من واشنطن" رئيس التحالف الليبي الأميركي عصام عميش، والأمين العالم للتحالف، ورئيس شبكة "تونس الموحدة" منجي الذوادي.