انتخابات الرئاسة الأميركية.. ماذا تعرف عن الولاية البنفسجية؟

تشتهر ولاية فلوريدا بعدة خصائص انتخابية، من أهمها أنه خلال حوالي 100 عام -حسب بعض المؤرخين السياسيين الأميركيين- لم يفز مرشح جمهوري بالرئاسة دون أن يفوز في فلوريدا.

ورغم إصابة الرئيس دونالد ترامب بكورونا فإنه صرح مؤخرا بأنه يفكر في إمكانية حضور تجمع انتخابي في الولاية.

ورأى عضو الكونغرس الأميركي عن الحزب الجمهوري دانيال بيريز -في حديث لحلقة (2020/10/9) من برنامج "من واشنطن"- أن ولاية فلوريدا توصف دائما بأنها "بنفسجية" فيما يتعلق بتصويتها لأي من الحزبين الجمهوري أو الديمقراطي المعروفين باللونين الأحمر والأزرق، بمعنى أنه لا توجد غلبة لأحد الحزبين في الولاية.

لكنه استدرك بالقول إن حاكم الولاية ومجلسي نوابها وشيوخها من الحزب الجمهوري منذ نحو 20 عاما.

وتوقع بيريز أن يفوز ترامب بأصوات الولاية في نهاية المطاف رغم إقراره بصعوبة المنافسة فيها.

استطلاعات الرأي

ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية يتردد السؤال دائما: لماذا تظل استطلاعات الرأي ملازمة للانتخابات الأميركية رغم أنها أخطأت في توقع نتيجة الانتخابات عام 2016؟ وإذا كانت حتى الكمامة قد تعرضت للتسييس في انتخابات هذا العام فهل تخلو استطلاعات الرأي من منطلقات وأهواء سياسية؟

وقال مدير مركز استطلاعات الرأي في جامعة ميريلاند شبلي تلحمي إنه لا ينبغي تكبير أخطاء استطلاعات الرأي التي وقعت عام 2016، مذكرا بأن استطلاعات اللحظات الأخيرة قبل هذه الانتخابات أظهرت تقلص الفارق بين هيلاري كلينتون ودونالد ترامب بشكل كبير.

وأضاف تلحمي أنه عندما يصبح الفارق بين بايدن وترامب نحو 16 نقطة في بعض الاستطلاعات قبل أقل من شهر على الانتخابات فإنه من غير المحتمل أن يحدث تغير كبير في نتائج الانتخابات عما تظهره الاستطلاعات، مشيرا إلى أن الانتخابات قد بدأت بالفعل، خصوصا أنه قد صوت نحو 6 ملايين أميركي عبر البريد حتى الآن.