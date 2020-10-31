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من برنامج: من واشنطن

كيف يبدو المشهد الانتخابي في أميركا قبل أيام من التصويت؟

قال رئيس تحرير صحيفة صدى الوطن (الصادرة بأميركا) أسامة السبلاني إن الجالية العربية في أميركا أصواتها في الانتخابات محكومة وموزونة، وبإمكانها إحداث الفارق وترجيح كفة مرشح على آخر إذا تقارب المتنافسان.

وأضاف -في حديث لحلقة (2020/10/30) من برنامج "من واشنطن"- أن الناخبين العرب في ولاية ميشيغان يميلون إلى التصويت لصالح المرشح الديمقراطي جو بايدن، مؤكدا أن مستقبل الولايات المتحدة سيكون في خطر إذا تم انتخاب الرئيس دونالد ترامب لولاية ثانية.

وتابع أن الولايات المتحدة مقبلة على سجال طويل بعد ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية، وقد يتم إحالة الملف إلى المحكمة العليا التي يرى أنها منحازة للجمهوريين. وعبّر عن قناعته بأن ترامب والجماعات المسلحة المؤيدة له لن تقبل بنتيجة الانتخابات في حال فوز بايدن، حتى إن حكمت المحكمة بذلك.

في المقابل، قال ستيف روجرز عضو مجلس المستشارين في حملة الرئيس ترامب إنه لا يوجد قلق من إعادة انتخابه لولاية ثانية، لكن من وصفهم باليسار يحاولون تقديم صورة غير صحيحة عنه، مؤكدا أن ترامب عمل مع الأقليات منذ صعوده للرئاسة.

وأضاف أن العملية الانتخابية ستمر بسلاسة دون مشاكل كما تروّج بعض وسائل الإعلام، لكنه لم يستبعد حدوث عنف في بعض الولايات، وإن وصفه بالمحدود، مؤكدا أن ما يثير مخاوف الرئيس وفريقه هو التزوير بعد العثور على بطاقات انتخابات مبكرة في سلة النفايات.

وتابع أن أميركا دولة مؤسسات، ولا يوجد أي دليل على أن الرئيس ترامب لن يقبل بنتائج الانتخابات، وقد أعلن المرشحان أنهما لن يوافقا على النتائج في حال حدوث تزوير، وسيعملان على استنفاد كل الأمور القانونية من أجل الاعتراف بالنتائج النهائية للانتخابات.

30/10/2020
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