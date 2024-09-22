وجوه.. مصطفى البرغوثي "رحلة ابن القدس المناضل"

مصطفى البرغوثي سياسي ومناضل فلسطيني جمع بين السياسة والطب والكتابة ليصبح الأمين العام لحركة “المبادرة الوطنية” الفلسطينية، وكان لشمولية عمله في مجالات عدة دور كبير في تعزيز مكانته.

الأمين العام لحركة "المبادرة الوطنية" الفلسطينية مصطفى البرغوثي سياسي ومناضل جمع بين السياسة والطب والكتابة.

هو صاحب شخصية عامة، وكان لشمولية عمله في مجالات عدة دور كبير في تعزيز مكانته حيث أصبح واحدا من أعضاء الوفد الفلسطيني في مباحثات السلام عام 1991 ورشح لجائزة نوبل للسلام عام 2010.

سجل البرغوثي حضورا إعلاميا واسعا خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة لتنفعل المذيعة البريطانية "جوليا هارتلي بروير" خلال استضافته لمواقفه، وتلقى ردود فعل غاضبة من الجمهور وصلت حد المطالبة بإقالتها.

وعن غزة وشعبها، تساءل البرغوثي: هل نلوم اليوم شعبنا لأنه ثار على الظلم؟ إن أخطر وأسوأ شيء في الدنيا أن تلوم الضحية..

ولمعرفة المزيد عن هذا السياسي والمناضل الفلسطيني شاهد معنا حلقة جديدة من برنامج "وجوه".