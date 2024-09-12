وجوه.. "الملثم" أبو عبيدة

الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسّام “أبو عبيدة” لفت الأنظار بظهوره، وأصبح الملثم رمزًا وعنوانًا لصوت الميدان وأحداثه خلال معركة طوفان الأقصى وظلّ لثامه الأحمر علامة المقاومة البارزة.

الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسّام أبو عبيدة أصبح عنوان الحرب النفسية وصوت المقاتلين الفلسطينيين ورسالة المقاومة الفلسطينية التي حملت في كلماتها الصدق والحقيقة وأيقونة الحرب بالكوفية وعلم فلسطين والزي العسكري.

صاحب الصوت الذي حفظه الناس جيدًا في كل جولات المواجهة بين الاحتلال والمقاومة في غزّة، تحيل كنيته إلى الصحابي أبي عبيدة بن الجراح.

الناطق باسم الأمة أصبح رمزًا وعنوانًا لصوت الميدان وأحداثه خلال معركة طوفان الأقصى وعلى مدار سنوات ظلّ لثامه الأحمر علامة المقاومة البارزة.

الرجل الظاهرة تصاعدت شهرته منذ بدء الحرب الأخيرة على قطاع غزة وتصدر اسمه محركات البحث على الإنترنت.

لمعرفة المزيد عن الناطق العسكري "الملثم" أبو عبيدة شاهد معنا حلقة جديدة من برنامج "وجوه".