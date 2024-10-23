وجوه.. السنوار كابوس إسرائيل

تشكّلت شخصية الشهيد السنوار، رئيس حركة حماس، في قطاع غزة بين أزقة مخيم خان يونس، وصقلتها الدراسة في الجامعة الإسلامية بغزة والحركات الطلابية فيها، وكان له دور محوري في تأسيس الجهاز الأمني “مجد”.

تشكّلت شخصية الشهيد يحيى إبراهيم حسن السنوار، رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في قطاع غزة بين أزقة مخيم خان يونس، وصقلتها الدراسة والحركات الطلابية في الجامعة الإسلامية بغزة، حيث حصد شهادة البكالوريوس في اللغة العربية.

اعتقل لأول مرة عام 1982 بسبب نشاطه الطلابي وكان عمره 20 عاما، وكان له دور محوري في تأسيس الجهاز الأمني لحركة حماس "مجد" عام 1986 مع خالد الهندي وروحي مشتهى، بتكليف من مؤسس الحركة الشيخ أحمد ياسين، وأُعيد اعتقاله مرة أخرى في 20 يناير/كانون الثاني 1988، وصدرت في حقه 4 مؤبدات (مدتها 426 عاما).

كُسرت قيود سجن القائد الشهيد بصفقة "وفاء الأحرار" في 2011، لينال الحرية من جديد، واعتبرته إسرائيل جسرا يربط بين الجناحين السياسي والعسكري للحركة.

وبعد الخروج من السجن انتخب السنوار عضوا في المكتب السياسي لحركة حماس سنة 2012، وتعرّض منزله للقصف عدة مرات، إذ دمرته قوات الاحتلال بالكامل عام 2012، وقُصف في عامي 2014 و2021.

واعتبره الاحتلال الإسرائيلي العقل المدبر لعملية "طوفان الأقصى" التي انطلقت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

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