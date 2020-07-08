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من برنامج: مغتربون من الموصل إلى ألمانيا.. قصة ريان عبد الله خبير تصميم الشعارات

تحكي حلقة الأربعاء من برنامج "مغتربون" (2020/7/8) قصة ريان عبد الله خبير تصميم للشعارات وعميد كلية الفنون الجميلة في لايبزيغ الألمانية، ويروي عبد الله قصة نجاح منذ نشأته في مدينة الموصل.