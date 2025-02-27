جيل الثلاثينيات يبحث عن هويته بين "الأتاري" و"التيك توك" في مصر

تمثل الفجوة بين الأجيال في المجتمع المصري معضلة تتجاوز اختلاف الأعمار إلى أزمة هوية، فبين جيل نشأ على البساطة وآخر ولد في عصر التكنولوجيا يقف جيل الثلاثينيات حائرا أمام تحديات الحاضر.

وفي حلقة 2025/2/27 من برنامج "قهوة النواوي" -الذي يبث على منصة "الجزيرة 360"- ناقش مقدم البرنامج صالح النواوي مع ضيوفه الفجوة بين الأجيال في مصر، متناولا التحديات التي يواجهها جيل الثلاثينيات في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها المجتمع.

واستعرض البرنامج بأسلوبه الساخر كيف تغيرت الحياة في مصر خلال العقود الماضية، مقارنا بين طفولة جيله البسيطة وطفولة الجيل الحالي المليئة بالتكنولوجيا.

وأشار إلى كيف كان الأطفال في الماضي يلعبون في الشوارع ويصنعون ألعابهم بأنفسهم، في حين أن أطفال اليوم محاطون بالأجهزة الإلكترونية والإنترنت.

كما تناول النقاش أزمة التربية الحديثة، وتطرق إلى التحديات التي تواجه الآباء في العصر الحالي، خاصة مع انتشار المدارس الدولية وارتفاع تكاليف التعليم.

وسخر مقدم البرنامج من المبالغة في الاحتفالات المدرسية وتكاليفها، متسائلا عن جدوى بعض الممارسات التربوية الحديثة.

وأفردت الحلقة فقرة تناولت أثر التكنولوجيا على هوية الجيل الحالي، مستعرضة التطور السريع من عصر "الأتاري" إلى عصر الهواتف الذكية والإنترنت.

وأشار مقدم البرنامج إلى كيف أصبح الجيل الحالي يعاني من الملل رغم توفر كل وسائل الترفيه.

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تحديات اقتصادية

وفيما يتعلق بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية، تناولت الحلقة هذه الضغوط التي يواجهها جيل الثلاثينيات، من ارتفاع تكاليف المعيشة إلى صعوبة تحقيق الاستقرار الأسري، وسخر من كيف أصبح الشباب يواجهون تحديات متزايدة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

الحفاظ على الهوية المصرية في ظل العولمة كان أحد محاور الحلقة، خاصة مع انتشار المدارس الدولية وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، وأشار الضيوف إلى أهمية إيجاد توازن بين الانفتاح على العالم والحفاظ على الخصوصية الثقافية.

وتطرقت الحلقة إلى مشكلة الثقة بين الأجيال، وكيف أصبح التواصل أكثر صعوبة بين الآباء والأبناء في ظل التغيرات السريعة التي يشهدها المجتمع، وناقش كيف يمكن تجسير هذه الفجوة وتحسين التواصل بين الأجيال.

وأجمع الضيوف على بعض التوصيات للتعامل مع هذه التحديات، منها: ضرورة فهم الآباء التغيرات التي يشهدها المجتمع، وأهمية إيجاد توازن في استخدام التكنولوجيا، والعمل على تطوير مهارات التواصل بين الأجيال، إضافة إلى الحفاظ على القيم الأصيلة مع الانفتاح على التطور.