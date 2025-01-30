لماذا يجمِّل المغتربون المصريون واقعهم الصعب في الخارج؟

تناولت حلقة يوم 2025/1/30 من برنامج “قهوة النواوي” حالة المغتربين المصريين ومحاولاتهم تجميل واقعهم الصعب الذي يعيشونه بالخارج، من خلال الحديث عن مظاهر ترف قد تكون غير موجودة.

وركزت الحلقة على أحاديث المغتربين المصريين لذويهم عن مساكنهم الفخمة في الغربة وعن الطعام والشراب، وهي أمور قد لا تتفق مع ما يعيشونه في غربتهم فعليا.

وفي الوقت نفسه، عرّجت الحلقة على بعض المغتربين الذين لا يتوقفون عن الشكوى من تراجع الدخل في الخارج وارتفاع النفقات وقلة الادخار ورغبتهم المستمرة في العودة، ومحاولاتهم إثناء الآخرين عن فكرة السفر.

وخلال الحلقة، تحدث صانع المحتوى كريم السيد عن أهمية وفرة المال في سفريات السياحة التي كثيرا ما يعتقد البعض أن بإمكانه القيام بها بميزانية محدودة.

مصر تظل الأفضل

وقال صانع المحتوى إن مصر تظل بالنسبة له البلد الأفضل لأن الزيارات السريعة وقليلة التكلفة لكثير من الدول لم تكن جيدة من وجهة نظره.

فقد أعجب السيد -حسب قوله- بالمغرب كبلد يحتوي على جبال ومناظر طبيعية بينما لم يستمتع بزيارة الصين التي قال إنها بلد للعمل وليس للسياحة.

وعلى عكس الحياة في بريطانيا، فإن مصر ظلت بالنسبة له ولأسرته هي الزيارة الجميلة التي يمكنه خلالها التحرك والسفر حتى ساعات متأخرة من الليل وسط أجواء مفرحة.