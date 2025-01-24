متى يتحول الاهتمام بالمظهر المهني إلى عبء على الموظفين؟

يمثل المظهر العام في بيئة العمل عاملا محوريا في تشكيل الانطباعات المهنية والتأثير على مسار العلاقات الوظيفية من زوايا متعددة تتطلب معرفة المظهر المهني المطلوب واستكشاف تأثيره.

واستعرضت حلقة (2025/1/23) من برنامج "قهوة النواوي" -التي تبث على منصة "الجزيرة 360"- موضوع العلاقات المهنية والمظهر في بيئة العمل، إذ استضاف المقدم صالح النواوي عددا من الضيوف المتخصصين لمناقشة هذه القضايا الحساسة التي تؤثر على حياة الموظفين اليومية.

وفي مقابلة مع الدكتورة نورهان قنديل، تطرق النقاش إلى أهمية المظهر المهني في بيئة العمل وتأثيره على التقدم الوظيفي.

وأوضحت الدكتورة قنديل أن المظهر المهني يتجاوز مجرد الملابس، مشيرة إلى أنه يشمل الأسلوب العام للشخص وطريقة تعامله مع الآخرين، مؤكدة أن التركيز المفرط على المظهر الخارجي قد يؤدي إلى إغفال الكفاءات والمهارات الحقيقية للموظفين.

وفي سياق متصل، تحدثت الدكتورة قنديل عن تجربتها الشخصية في المجال الأكاديمي، موضحة كيف أن الصورة النمطية للأستاذ الجامعي قد تؤثر على تقييم الطلاب والزملاء له.

الحضور الرقمي

وأشارت إلى أن بعض المؤسسات الأكاديمية بدأت تولي اهتماما متزايدا بالحضور الرقمي لأساتذتها على منصات التواصل الاجتماعي، مما يخلق ضغوطا إضافية عليهم.

وفي جانب آخر من الحلقة، ناقش البرنامج قضية العلاقات بين الموظفين والمديرين، إذ تم عرض مشهد تمثيلي يصور المواقف اليومية التي يواجهها الموظفون بسبب عدم ارتدائهم الملابس التي تناسب بيئة العمل.

إعلان

كما تناولت الحلقة موضوع التوقعات غير الواقعية في بيئة العمل، خاصة فيما يتعلق بالمظهر والسلوك المهني.

وأكد المشاركون على أهمية الحفاظ على التوازن بين المظهر المهني المناسب والراحة الشخصية، مشيرين إلى أن المبالغة في التركيز على المظهر قد تؤثر سلبا على الأداء الوظيفي.

وأكد المشاركون على أهمية الحفاظ على التوازن بين المظهر المهني والكفاءة في العمل، مشددين على ضرورة تقييم الموظفين بناء على أدائهم وإنجازاتهم، وليس فقط على مظهرهم الخارجي أو علاقاتهم الشخصية.