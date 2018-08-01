تبون: الحراك المبارك أنقذ الجزائر من الوقوع بيد عصابة
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن ما وصفه بـ”الحراك الأصلي والمبارك” أنقذ الدولة الجزائرية من الذوبان، وانتصر بسلميته، معتبرا أن المسيرات الأخيرة مجهولة الهوية، وغير موحدة فكريا.
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن ما وصفه بـ”الحراك الأصلي والمبارك” أنقذ الدولة الجزائرية من الذوبان، وانتصر بسلميته، معتبرا أن المسيرات الأخيرة مجهولة الهوية، وغير موحدة فكريا.
فتح برنامج “الجريمة السياسية” ملف اغتيال الرئيس اللبناني السابق رينيه معوض عام 1989، في محاولة لمعرفة المتورطين في الجريمة.
ناقش برنامج “قضية وضيف” البحثَ العلمي في الوطن العربي مع عبد الجليل التميمي أستاذ كرسي التاريخ الحديث المعاصر في الجامعة التونسية. تقديم: محمد كريشان تاريخ البث: 1999/3/23
استضافت حلقة “زيارة خاصة” الشخصية اللبنانية خالد خضر آغا الذي له علاقات عنكبوتية شديدة التعقيد مع المملكة العربية السعودية جعلته مطلعا على الكثير من أسرار المملكة، كما أن له علاقات مع المخابرات الأميركية، وهو مؤثر بالشأن اللبناني. تقديم: سامي كليب تاريخ البث: 2014/12/15
تناول برنامج “الجريمة السياسية” اغتيال رئيس شعبة المعلومات بمديرية الأمن الداخلي اللبناني وسام الحسن عام 2012 بتفجير ضخم. وقد سارع البعض باتهام النظام السوري، فيما وجه آخرون أصابع الاتهام لإسرائيل.
يروي الفيلم -ضمن سلسلة أفلام الجريمة السياسية- قصة اغتيال القيادي الفلسطيني أبو حسن سلامة الذي وضعته إسرائيل في رأس قائمة الاغتيالات ونجحت بعد سبع سنوات من المطاردة باغتياله عام 1979.
ناقش برنامج “الشريعة والحياة” العلمانية ونشأتها بالعالم العربي، والخلاف بين المفكرين الإسلاميين والعلمانيين في العالم العربي. تقديم: أحمد منصور تاريخ البث: 1998/7/5
ناقش برنامج “أكثر من رأي” مستقبل الحكم في الأردن بعد قرار الملك الأردني حسين بن طلال تعيين نجله الأكبر عبد الله وليا للعهد بدلا من شقيقه الأصغر الحسن الذي شغل المنصب مدة 34 سنة. تقديم: سامي حداد تاريخ البث: 1999/2/1
ناقش برنامج “الشريعة والحياة” موضوع “حقوق الإنسان بالتزامن مع الذكرى الخمسين للإعلان عن حقوق الإنسان” وتساءل عما إذا كان الغرب هو أساس هذه الحقوق، وهل يلتزم بها فعلا، أم أن الإسلام هو الذي أرسى حقوق الإنسان؟ تقديم: أحمد منصور تاريخ البث: 1997/7/19
ناقش برنامج “الشريعة والحياة”مع أستاذ الإعلام ورئيس تحرير صحيفة “عرب نيوز” التي تصدر بالسعودية أسباب الصور التي ظهر عليها المسلم بالإعلام الغربي والتي تتراوح بين التخلف والجهل تارة والإرهاب والتعصب تارة أخرى. تقديم: أحمد منصور تاريخ البث: 1997/12/14
استضاف برنامج “أكثر من رأي” الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس غالي، للحديث عن رؤيته للمنظمة الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، بالإضافة إلى عدد من القضايا العربية كحصار العراق وليبيا. تقديم: سامي حداد تاريخ البث: 1999/6/7
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الجريمة السياسية
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