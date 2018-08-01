استضافت حلقة “زيارة خاصة” الشخصية اللبنانية خالد خضر آغا الذي له علاقات عنكبوتية شديدة التعقيد مع المملكة العربية السعودية جعلته مطلعا على الكثير من أسرار المملكة، كما أن له علاقات مع المخابرات الأميركية، وهو مؤثر بالشأن اللبناني. تقديم: سامي كليب تاريخ البث: 2014/12/15