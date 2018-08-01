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من برنامج: لقاء خاص

تبون: الحراك المبارك أنقذ الجزائر من الوقوع بيد عصابة

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن ما وصفه بـ”الحراك الأصلي والمبارك” أنقذ الدولة الجزائرية من الذوبان، وانتصر بسلميته، معتبرا أن المسيرات الأخيرة مجهولة الهوية، وغير موحدة فكريا.

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"زيارة خاصة" تفتح كتاب الأسرار لخالد الآغا

استضافت حلقة “زيارة خاصة” الشخصية اللبنانية خالد خضر آغا الذي له علاقات عنكبوتية شديدة التعقيد مع المملكة العربية السعودية جعلته مطلعا على الكثير من أسرار المملكة، كما أن له علاقات مع المخابرات الأميركية، وهو مؤثر بالشأن اللبناني. تقديم: سامي كليب تاريخ البث: 2014/12/15

Published On 21/9/2017
"زيارة خاصة" تفتح كتاب الأسرار لخالد الآغا

وسام الحسن.. رجل الظل

تناول برنامج “الجريمة السياسية” اغتيال رئيس شعبة المعلومات بمديرية الأمن الداخلي اللبناني وسام الحسن عام 2012 بتفجير ضخم. وقد سارع البعض باتهام النظام السوري، فيما وجه آخرون أصابع الاتهام لإسرائيل.

Published On 8/9/2017
الجريمة السياسية.. وسام الحسن رجل الظل

كيف اغتال الموساد أبو حسن سلامة؟

يروي الفيلم -ضمن سلسلة أفلام الجريمة السياسية- قصة اغتيال القيادي الفلسطيني أبو حسن سلامة الذي وضعته إسرائيل في رأس قائمة الاغتيالات ونجحت بعد سبع سنوات من المطاردة باغتياله عام 1979.

Published On 5/8/2017
الجريمة السياسية.. اغتيال علي حسن سلامة

أكثر من رأي- مستقبل الحكم في الأردن 1999/2/1

ناقش برنامج “أكثر من رأي” مستقبل الحكم في الأردن بعد قرار الملك الأردني حسين بن طلال تعيين نجله الأكبر عبد الله وليا للعهد بدلا من شقيقه الأصغر الحسن الذي شغل المنصب مدة 34 سنة. تقديم: سامي حداد تاريخ البث: 1999/2/1

Published On 24/5/2017
أكثر من رأي- مستقبل الحكم في الأردن 1999/2/1

"الشريعة والحياة"حقوق الإنسان بالتشريع الإسلامي والميثاق العالمي 1997/7/19

ناقش برنامج “الشريعة والحياة” موضوع “حقوق الإنسان بالتزامن مع الذكرى الخمسين للإعلان عن حقوق الإنسان” وتساءل عما إذا كان الغرب هو أساس هذه الحقوق، وهل يلتزم بها فعلا، أم أن الإسلام هو الذي أرسى حقوق الإنسان؟ تقديم: أحمد منصور تاريخ البث: 1997/7/19

Published On 24/5/2017
"الشريعة والحياة"حقوق الإنسان بالتشريع الإسلامي والميثاق العالمي 1997/7/19

"الشريعة والحياة"-صورة المسلم بالإعلام الغربي 1997/12/14

ناقش برنامج “الشريعة والحياة”مع أستاذ الإعلام ورئيس تحرير صحيفة “عرب نيوز” التي تصدر بالسعودية أسباب الصور التي ظهر عليها المسلم بالإعلام الغربي والتي تتراوح بين التخلف والجهل تارة والإرهاب والتعصب تارة أخرى. تقديم: أحمد منصور تاريخ البث: 1997/12/14

Published On 16/5/2017
"الشريعة والحياة"-صورة المسلم بالإعلام الغربي 1997/12/14

أكثر من رأي-تجربة بطرس غالي بزعامة الأمم المتحدة 1999/6/7

استضاف برنامج “أكثر من رأي” الأمين العام السابق للأمم المتحدة بطرس غالي، للحديث عن رؤيته للمنظمة الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة، والسياسة الخارجية للولايات المتحدة، بالإضافة إلى عدد من القضايا العربية كحصار العراق وليبيا. تقديم: سامي حداد تاريخ البث: 1999/6/7

Published On 16/5/2017
مدة الفيديو 01 hours 01 minutes 06 seconds
أكثر من رأي-تجربة بطرس غالي بزعامة الأمم المتحدة 1999/6/7

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