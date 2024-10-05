بعض الدول لا يمكنها تحملهم.. هل اللاجئون ظالمون أم مظلومون؟

لا يزال اللاجئون مثار جدل سياسي بين من يراهم عبئا على الدول التي يطلبون اللجوء إليها ومن يقول إنهم بشر يحق لهم البحث عن حياة أفضل من تلك التي فروا منها.

خلال مناقشة هذه القضية في برنامج "باب حوار"، قال صانع المحتوى بكر المصري إن الاستعمار الغربي للدول الأفريقية على سبيل المثال كان سببا رئيسيا للجوء بعدما تمت سرقة مقدرات هذه الدول وسرقة مواردها مما دفع مواطنيها للبحث عن العيش في بلاد أخرى.

في المقابل، يقول الكاتب والمحلل السياسي جورج العاقوري إن المظلوم لا يجب أن يتحول لظالم مشيرا إلى أن بلاده تتحمل عبء عدد كبير جدا من اللاجئين السوريين رغم أنها دولة عبور وليست بلدا مستقرا.

وقال العاقوري إن بلاده لا يجب أن تظلم السوريين المتواجدين فيها لكنه قال إنها لا يمكنها تحمل هذه المسؤولية التي تفوق قدراتها.

لكن الصحفية اللبنانية جنا بركات ترى أن هؤلاء اللاجئين ربما هربوا من الحرب أو من الاحتلال أو من الظلم ومن ثم فهم ضحايا لهذه الظروف التي أجبرتهم على اللجوء لدول مجاورة كخيار وحيد.

ورد المدير التجاري التونسي سامي العابد على هذا الحديث بأن على اللاجئين أن يحاولوا تصحيح الأوضاع في بلادهم بأي طريقة سلمية بدلا من اللجوء وخلق مأساة لمواطني بلد آخر.