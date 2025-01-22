صحراء الجوف تفتح أبواب أسرارها لـ"رجل الصحراء"

تعتبر منطقة الجوف واحدة من أغنى المناطق السعودية بالتراث الثقافي والتاريخي، حيث تحتضن قلعة زعبل التاريخية، وتتفرّد بنبتة السمح الفريدة، وتشتهر بحِرف تراثية أصيلة كالسدو، وتقاليد ضيافة عريقة.

وفي حلقة 2025/1/22 من برنامج "رجل الصحراء" الذي يبث على منصة "الجزيرة 360" يطوف مقدم البرنامج خالد الجابر، الذي قطع آلاف الأميال حول العالم بدراجته النارية، صحراء الجوف، ليكشف عن كنوز المنطقة وتراثها العريق وقصص سكانها الأصيلة.

وخلال رحلته في الجوف، يكشف الجابر عن سحر المنطقة وأسرارها، حيث تمتد الصحراء الذهبية الناعمة بمساحاتها الرحيبة، لتشكل أعجوبة طبيعية تتعامد فيها مسارات الخُطا مع خيوط الشمس، وفي هذه البيئة الفريدة، يتناغم المكان مع الإنسان، متبادلين خصال الكرم والضيافة.

وأفرد البرنامج فقرة لـ"زهرة السمح"، التي تعد هدية إلهية لسكان المنطقة، هذه النبتة الفريدة التي لا تنمو إلا في الجوف والتي كانت طوق نجاة للأجداد في مواسم الجفاف والجوع، حيث تستخدم بذورها في صناعة الخبز والمأكولات التقليدية، وتتميز هذه النبتة بخصائص فريدة، إذ تتفتح أوراقها عند ملامسة الماء خلال 30-45 ثانية.

وفي قلب المنطقة، تقع مدينة سكاكا، عاصمة محافظة الجوف وجوهرتها، التي تمتد على مساحة 100 كيلومتر مربع في الجزء الجنوبي من المنطقة، وتتميز المدينة بمناخها الصحراوي القاري، حيث الشتاء القاسي والصيف الحارق.

وعلى قمة أحد جبالها، تقف قلعة زعبل شامخة، شاهدة على تاريخ يمتد إلى القرن الأول قبل الميلاد.

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ويستعرض البرنامج الموروث الثقافي الغني للمنطقة، حيث برعت المرأة الجوفية في الصناعات اليدوية، وخاصة حرفة نسج السدو التي تناقلتها الأجيال، كما يسلط الضوء على المطبخ الجوفي الذي يعد خير سفير للمنطقة، بتنوع أطباقه المستوحاة من البيئة المحلية، والتي تجمع بين البساطة والفخامة.

وأبرزت الحلقة ضمن فقراتها حرفة السدو كإحدى أهم الحرف التراثية في المنطقة، حيث تحافظ جمعية الملك عبد العزيز النسائية للتنمية الاجتماعية على هذا الإرث من خلال مركز متخصص، وتُستخدم هذه الحرفة في صناعة بيوت الشعر والملابس التقليدية، وتتميز بطرق فريدة في معالجة الصوف وصباغته.

وتظهر الحلقة كيف أن التراث في الجوف ليس مجرد ذكريات ماضية، بل هو جزء حي من الحياة اليومية، يتجلى في كل التفاصيل، من العمارة إلى الطعام، ومن الحرف اليدوية إلى عادات الضيافة الأصيلة، فكل حجر وكل أثر في هذه المدينة الساحرة يروي قصة من عصر مضى، ليشكل سجلا حيًّا للتاريخ والتراث.