ابن المقفع.. بلاغة في القلم واللسان ومترجم "كليلة ودمنة"

يعد من أعلام الفكر، فارسي الأصل، نال درجة الإمامة في الكتابة في عصره، وعرف بأسلوبه السهل الممتنع، وصنّف ضمن 10 بلغاء من الناس.

وسلطت حلقة (2025/7/1) من برنامج "تأملات" الضوء على ابن المقفع، الذي ولد في البصرة، مدينة العلم والأدب، في محيط عربي إسلامي، وهو فارسي الأصل، نشأ على دين أبيه الذي اتهم بالاختلاس من مال الدولة فضرب على يده حتى تقفعت، أي تشنجت، فقيل له المقفع، وعاش ابن المقفع زمنا في الخلافة الأموية، وعند قيام دولة بني العباس أعلن إسلامه.

ألف في ثقافة العرب والعجم وأتقن اللغة الفهلوية، لغة الإمبراطورية الساسانية، ويقول محمد ابن سلام الجمحي: سمعت مشايخنا يقولون لم يكن للعرب بعد الصحابة أذكى من الخليل بن أحمد ولا أجمع، ولا كان في العجم أذكى من ابن المقفع ولا أجمع.

وكان ابن المقفع كريم السجايا مرهف الحس. ويروى أن أحد الكرام دعاه يوما إلى الغذاء، فقال: أعز الله الأمير لست يومي للكرام أكيلا. فسأله عن السبب، فقال ابن المقفع: لأني مزكوم، والزكمة قبيحة الجوار ما نعمة من عشرة الأحرار.

ولم ينل ابن المقفع درجة الإمامة في الكتابة في عصره إلّا لقوة بيانه وتزعمه الترجمة. وقال ابن النديم: بلغاء الناس 10، وعدّ ابن المقفع أولَهم.

ويعد ابن المقفع رأس مدرسة في النثر الفني العربي، وأسلوبه ليس فيه تعقيد ولا غموض، ويقوم على التوسط بين لغة الخاصة والعامة، فعرف بهذا الأسلوب السهل الممتنع.

وترك عدة كتب ورسائل منها، " الأدب الصغير والأدب الكبير" و"رسالة الصحابة"، ومن أعماله ترجمة كتاب "كليلة ودمنة"، وهو تحفة نثرية وضع للملوك وفيه وصف للكائد والحيل.

ومن أقوال ابن المقفع: لا خير في القول إلّا مع العمل ولا في الفقه إلّا مع الورع ولا في الصدقة إلّا مع النية، كما يقول: أدبتني نفسي، كنت إذا رأيت من غيري حسنا أتيته وإن رأيت قبيحا أبيته، كما كان يقول إن الإيجاز هو البلاغة.

ورغم بلاغة قلمه ولسانه، كان لا ينظم الشعر إلّا نادرا، وحين سئل عن ذلك، قال: الذي يجيئني منه لا أرضاه والذي أرضاه لا يجيئني.

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كما تناولت حلقة برنامج (تأملات) عدة فقرات منها، "وقفات"، التي أوردت أن العرب في الجاهلية أشادوا بذكر الحرب وتغنوا بوقائعها وافتخروا بالبطولة فيها، ولكن فئة من الشعراء التفتوا إلى الجانب السيئ منها، وهو ما يصيب الناس فيها من كوارث وما ينالون من ويلات، وتشير إلى أن الشاعر زهير بن أبي سلمى دعا إلى تأمل نتائج الحرب، مخاطبا الضمير الإنساني في المجتمع الجاهلي.