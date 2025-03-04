ما حجم مشاركة المرأة العربية بالأدب؟ وماذا تعرف عن صاحب كتاب "قل ولا تقل"؟

غلبت على الأدب العربي نزعة ذكورية واضحة، فعاش أدب المرأة غالبا في الظل، إلا فيما ندر من لمسات حانية على ولد أو وصية لبنت، أو كلمة بليغة.

ووفقا لحلقة 2025/3/4 من برنامج "تأملات"، فقد أورد القرآن الكريم أقوالا لبعض النسوة منهن امرأة فرعون التي قالت "ربِّ ابن لي عندك بيتا في الجنة"، فقدمت الجار على الدار، بقولها عندك بيتا، ولم تقل بيتا عندك.

وفي الأدب العربي أو غيره، قليلا ما نجد امرأة شاعرة كالخنساء، لكن هذا لا يمس المرأة في شيء، فإن سبق الرجل بخياله، فهو في حاجة إلى امرأة تذكره بالواقع، وتحد من إمعانه في الوهم، وإسرافه في الخيال.

ونجد في أدب النساء من الجمال ما لا يقع، تحت حصر منه، ما يدل على سرعة البديهة والجواب الحاضر. فقد سأل عبد الملك بن مروان، بثينة: ماذا رأى فيك جميل (المعروف بجميل بثينة) حين قال ما قال؟ فقالت على البديهة: "ما رأى فيك المسلمون حين ولوك أمرهم".

ونجد في أدب النساء ما يدل أيضا على الرقة والسهولة، فيروى أن جارية كان في يدها خاتم من ذهب، وعود من سواك، فطلب منها رجل خاتمها ليتذكرها به، فقالت، هذا ذهب وأخاف أن تذهب، ولكن خذ هذا العود فلعلك تعود.

صاحب كتاب "قل ولا تقل"

كان مصطفى جواد مؤرخا لغويا من أعلام نهضة العراق في العصر الحديث، وقد عرف بحمايته للعربية التي كان يقول إنها صارت صناعة، وإن الصناعة تحتاج إلى دقة وإتقان، وإنها تكتسب بالتمرن والبراعة.

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عاش جواد مع المعاجم العربية زمنا طويلا فدرس قديمها وعلق على حديثها ولاحظ على المعاجم القديمة قلة تبويبها ونقص تنسيقها وقصورها في تناول الألفاظ المولدة والمعربة.

وكان جواد موسوعة معارف وعضوا في المجامع العلمية العربية، وقد قال في كتابه "المباحث اللغوية في العراق" إن اللغة العربية عراها الفتور وأصابها ذلك العجز، مع أنها منطوية على عناصر النماء والثراء والانتشار والازدهار.

ومن الطريف أنه كان يضع الألفاظ الخطأ في قفص الاتهام ويحاكمها، ثم يقرر إعدام روحها، كما يقول، لأنها غير صالحة وغير فصيحة.

وجواد هو صاحب كتاب "قل ولا تقل"، ويذكر أنه سئل في ندوة حول قيام الدولة العباسية عن عدد الخلفاء العباسيين ومن هم، فسرد أسماءهم جميعا، وذكر تاريخ مولد كل واحد منهم وتاريخ خلافته ومدتها وسنة قتله أو وفاته.

وتوفي جواد في 17 ديسمبر/كانون الأول 1969 تاركا ثروة علمية يحق لكل غيور على العربية أن يعتز بها.