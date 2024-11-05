ما قصة المثل العربي القائل: أتتك بحائن رجلاه؟

تناولت حلقة (2024/11/5) من برنامج “تأملات” من ضمن فقراتها المتنوعة قصة المثل العربي القائل “أتتك بحائن رجلاه”. ويضرب هذا المثل العربي لمن يجري إلى حتفه برجليه، ويسعى إلى مضرته وطلب هلاكه بنفسه.

ويعود أصل المثل إلى الحارث بن جبلة الغساني، الذي قاله للحارث العبدي، وكان قد هجاه. بعد أن غزا الحارث الغساني المنذر بن ماء السماء، وكان العبدي معه.

وبعد أن قتل المنذر وتفرقت جموعه، تعرض العبدي للأسر، وجيء به إلى الحارث الغساني، فقال له "أتتك بحائن رجلاه"، ثم أمر بضربه ضربة دقت منكبه، ثم شفي منها بعد ذلك.

وقيل إن أول من قال المثل العربي "أتتك بحائن رجلاه" كان عبيد بن الأبرص حين قصد النعمان بن المنذر ليمدحه، وكان في يوم بؤسه. فلما انتهى له قال له النعمان ما جاء بك يا عبيد: فرد عليه: "أتتك بحائن رجلاه".

وقال النعمان لعبيد: هلا كان هذا غيرك، فرد عليه: البلايا على الحوايا، فذهبت كلماته مثلا. والمعنى أن البلايا تساق إلى أصحابها على الحوايا، أي لا يقدر أحد أن يفر مما قدّر له.