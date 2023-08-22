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تأمـــــلات

تأملات – ما قصة المثل القائل: أذكرتني الطعن وكنت ناسيا؟ وماذا قال الجاحظ في العقوبة؟

سلط برنامج “تأملات”(2023/8/22) الضوء على فلسفة الجاحظ للعقاب والثواب، وتابع قصة المثل القائل: أذكرتني الطعن وكنت ناسيا؟
22/8/2023