من برنامج: تأمـــــلات تأملات (2023/3/14)

تناولت حلقة من برنامج “تأملات” مجموعة من المواضيع أبرزها: معنى “المحصلة” في اللغة العربية، ومعنى كلمة “نتش” وأيضا “نغص” وقصة المثل القائل “ماز رأسك والسيف” وسيرة الحجاج بن يوسف الثقفي.

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