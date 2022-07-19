إنما المرء بأصغريه قلبه ولسانه.. بهذا جادل غلام الخليفة عمر بن عبد العزيز وغلبه

جادل غلام (10 سنوات) من أهل الحجاز الخليفة عمر بن عبد العزيز واستطاع أن يقنعه برأيه، فما قصة هذا الغلام مع الخليفة؟ وما قصة المثل القائل: بات فلان يشوي القَراح؟

هاتان القصتان كانتا ضمن المواضيع التي سلطت حلقة (2022/7/19) من برنامج "تأملات" الضوء عليها، فبالنسبة لقصة الغلام ذكر بعض الرواة أنه لما استخلف عمر بن عبد العزيز قدم عليه وفود أهل كل بلد، فتقدم إليه وفد أهل الحجاز فاشرأبَّ منهم غلام للكلام، فقال عمر: يا غلام، ليتكلم من هو أسن منك.

غير أن الغلام رد قائلا: يا أمير المؤمنين، إنما المرء بأصغريه: قلبه ولسانه، فإذا منح الله عبده لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد أجاد له الاختيار، ولو أن الأمور بالسن لكان ها هنا من هو أحق بمجلسك منك.

فقال عمر: صدقت، تكلم، فهذا السحر الحلال. فرد الغلام: يا أمير المؤمنين، نحن وفد التهنئة لا وفد المرزِئة، ولم تُقْدِمْنا إليك رغبة ولا رهبة، لأنّا قد أمِنّا في أيامك ما خفنا، وأدركنا ما طلبنا. فسأل عمر عن سن الغلام، فقيل: 10 سنين.

قصة مثل

من جهة أخرى، ركزت حلقة "تأملات" على قصة المثل القائل: بات فلان يشوي القَراح، والذي يُضرب لمن ساءت حاله ونفذ ماله، وأصابه ذل بعد عز فصار يشوي الماء شهوة للطبيخ‏.‏

والماء القَرَاح هو الخالص الذي لا يخالطه شيء‏.‏

وأصل المثل أن رجلا اشتهى لحما ولم يكن عنده سوى الماء فأوقد نارا ووضع القِدْر عليها، وجعل فيها ماء وأغلاه، وأَكَبَّ على الماء يتعلل بما يرتفع من بخاره، فقيل له‏:‏ ما تصنع‏؟‏ فقال‏:‏ أشوي القراح، فضرب به المثل‏.‏

كما تناولت الحلقة مواضيع مختلفة، منها: تقديم العلم على الحكمة والعكس في الآيات القرآنية، وإذا سألك صاحبك: هل أنت جائع؟ فقل له: لا، ولا تقل كلا، وذلك ضمن فقرة أخطاء شائعة، إضافة إلى سيرة أبي منصور الثعالبي، من أئمة اللغة والأدب، والذي كان يلقب بجاحظ زمانه.