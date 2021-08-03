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من برنامج: تأمـــــلات

صوت بلاده المختار.. تعرف على أمين الريحاني

عرّفت حلقة (2021/8/3) من برنامج “تأملات” بالمفكر والأديب والمؤرّخ والرحّالة ورسّام الكاريكاتير اللبناني أمين الريحاني الذي قال عن نفسه إنه صوت بلاده المختار.
3/8/2021
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