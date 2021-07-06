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من برنامج: تأمـــــلات في كلمات معدودات.. وصية الأقدمين في الأكل واللباس

اختارت حلقة (2021/7/6) من برنامج “تأملات” عينة من طرائف القدماء، الأولى تتعلق بمثل مشهور حول اللباس، والأخرى بالأكل، في قصة دعبل وسيده سهل بن هارون.

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