24:33

من برنامج: تأمـــــلات ما قصة مثل "ألأم من أسلم"؟

عرّفت حلقة “تأملات” بقصة المثل القائل “ألأم مِنْ أسْلَم” عن أسلم بن زُرْعة، وضمت فقرات عديدة منها: فصيح العامة، تأملات لغوية، وقفات، أصل الكلمة، طرائف القدماء، كما عرّفت بشاعر النيل حافظ إبراهيم.