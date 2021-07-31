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24:33
من برنامج:
تأمـــــلات
ما قصة مثل "ألأم من أسلم"؟
عرّفت حلقة “تأملات” بقصة المثل القائل “ألأم مِنْ أسْلَم” عن أسلم بن زُرْعة، وضمت فقرات عديدة منها: فصيح العامة، تأملات لغوية، وقفات، أصل الكلمة، طرائف القدماء، كما عرّفت بشاعر النيل حافظ إبراهيم.
31/7/2021
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