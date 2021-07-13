21:05

من برنامج: تأمـــــلات سميح القاسم.. شاعر الثورة والمقاومة

ركزت حلقة (2021/7/13) من برنامج “تأملات” على سميح قاسم، الذي يُعد من أشهر الشعراء العرب والفلسطينيين المعاصرين الذين ارتبط اسمهم بفلسطين والثورة والمقاومة، من داخل أراضي عام 48.

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