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من برنامج: تأمـــــلات

سميح القاسم.. شاعر الثورة والمقاومة

ركزت حلقة (2021/7/13) من برنامج “تأملات” على سميح قاسم، الذي يُعد من أشهر الشعراء العرب والفلسطينيين المعاصرين الذين ارتبط اسمهم بفلسطين والثورة والمقاومة، من داخل أراضي عام 48.
13/7/2021
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